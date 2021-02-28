Пашинян знову вимагає від президента Вірменії звільнити керівника Генштабу

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян знову звернувся до президента країни Армена Саркісяна з клопотанням щодо звільнення керівника Генерального штабу Оніка Гаспаряна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Азатутюн.

Нікол Пашинян заявив, що рішення президента Вірменії повернути проєкт указу про звільнення керівника Генерального штабу Збройних сил «ніяк не сприяє вирішенню ситуації».

Пашинян заявив, що знову направляє клопотання президенту, чекаючи, що указ «буде підписано згідно з встановленим порядком».

Раніше сьогодні президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що проєкт указу був вивчений в адміністрації президента за участю провідних юристів та незалежних експертів, в результаті чого «можна дійти до висновку, що він вочевидь суперечить Конституції».

Як повідомлялося, 24 лютого Нікол Пашинян звільнив першого заступника керівника Генштабу ЗС Вірменії Тирана Хачатряна.

Наступного дня Генштаб висунув вимогу відставки прем'єра та уряду. Пашинян назвав це спробою військового перевороту та закликав своїх прихильників зібратися на Площі Республіки у Єревані.

Своєю чергою опозиційний "Рух на захист Батьківщини" заявив про проведення мітингу на площі Свободи.