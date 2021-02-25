Прем'єр Вірменії заявив про спробу військового перевороту

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав вимогу Генштабу збройних сил країни про його відставку спробою військового перевороту.

Прем'єр повідомив про рішення звільнити з посади керівника Генштабу Оніка Гаспаряна і його першого заступника Тиграна Хачатряна. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новости-Армения.

"Ви знаєте, що ми перебуваємо в досить складній ситуації, і я вчора і сьогодні прийняв рішення звільнити з посади першого заступника керівника Генштабу ЗС і керівника Генштабу. Я вже підписав документи, опісля з'явилася заява Генштабу, в якій військові вимагають моєї відставки", - сказав Пашинян.

Він уточнив, що назве причину такого кроку з боку Генштабу на Площі Республіки, куди запросив сьогодні своїх прихильників. "Але в будь-якому разі найважливіша проблема сьогодні - збереження громадянської влади, тому що те, що відбувається, я оцінюю, як спробу військового перевороту", - зазначив він.

Раніше в четвер генеральний штаб ЗС Вірменії вимагав відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. В оприлюдненій заяві генштаб ЗС Вірменії висловив рішучий протест у зв'язку з необачним і необгрунтованим звільненням першого заступника керівника ГШ ЗС Вірменії Тиграна Хачатряна, "яке було здійснене без урахування національних і державних інтересів Республіки Вірменії, керуючись особистими емоціями".

Напередодні президент Вірменії Армен Саркісян за пропозицією прем'єр-міністра звільнив з обійманої посади першого заступника керівника Генштабу ЗС Вірменії Тиграна Хачатряна. Відповідний указ був розміщений на сайті очільника держави.

Як повідомляв Укрінформ, громадяни, які вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, з самого ранку четверга проводять в Єревані акції непокори, перекриваючи рух на вулицях.

20 лютого «Рух за порятунок Вітчизни» відновило акції протесту. Лідери руху заявили, що відтепер акції протесту і непокори проводитимуться щодня. Вони заявили про початок нового етапу боротьби.

«Рух за порятунок Вітчизни», до якого входять більш ніж півтора десятка політичних партій, домагається відставки Нікола Пашиняна і обрання колишнього міністра оборони і прем'єр-міністра Вірменії Вазгена Манукяна тимчасовим прем'єр-міністром для формування перехідного уряду, що через рік організує позачергові вибори, на яких сам Манукян участі не братиме.

Зростання невдоволення Пашиняном у Вірменії пов'язане з поразкою вірменської сторони в осінній війні в Карабасі.

Вірменія і Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілах прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії спричинилиі військові втрати з обох сторін і жертви серед мирного населення.

9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.