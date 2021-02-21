Вірменська опозиція розповіла, як добиватиметься відставки Пашиняна

У столиці Вірменії Єревані учора поновилися акції протесту проти голови уряду Нікола Пашиняна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Азатутюн.

Один з лідерів опозиції, кандидат на посаду прем'єра Вазген Манукян на мітингу запропонував плани "А" і "Б" для досягнення мети протестувальників - відставки Пашиняна.

Говорячи про план "Б", він заявив: "У будь-який момент, чи це буде сьогодні, через тиждень, через 10 днів, ми маємо бути готовими блискавично взяти владу шляхом повстання", - наголосив Манукян.

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Щодо плану "А", то він, за словами Манукяна, полягає у поступовому "руйнуванні стовпів", на яких тримається влада Пашиняна

«Вірменія має кипіти, щодня повинні проходити демонстрації, місто має бути паралізоване, повинні бути страйки, колони машин повинні їздити по всій Вірменії, закликаючи людей до протестів, об'єднувати людей й разом ламати стовпи, на яких тримається уряд Нікола Пашиняна", - заявив Манукян.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

9 листопада президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабаху. Азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові у статусі миротворців.

Опозиційні сили у Вірменії відтоді заявляють про необхідність зміни Пашиняна на «тимчасового» прем'єра, висуваючи кандидатуру Вазгена Манукяна, який обіймав посади прем'єр-міністра та міністра оборони Вірменії на початку 1990-их. «Рух за порятунок Вітчизни» заявляє, що у разі призначення Манукяна на посаду прем'єр-міністра уряд перехідного періоду діятиме протягом року, після чого відбудуться позачергові вибори до парламенту, в яких Манукян та його партія участі не братимуть.

Натомість голова уряду Нікол Пашинян вважає цей опозиційний рух «заколотом (колишніх) еліт».