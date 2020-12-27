У Вірменії опозиція не погодилася на дострокові вибори без відставки Пашиняна

Кілька опозиційних політичних партій Вірменії, які організували масові виступи з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, відкидають запропонований главою уряду сценарій проведення дострокових парламентських виборів.

Про це пише DW з посиланням на представників опозиційних сил, передає Укрінформ.

Зокрема, представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" ішхан Сагателян назвав відставку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна неминучістю, а можливість позачергових виборів без відставки — неприйнятною. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Пашинян намагається за допомогою адміністративних ресурсів організувати позачергові вибори, переконаний ішхан Сагалетян.

За словами представника партії "Вітчизна" Арсена Бабаяна опозиція досягла серйозного успіху і Пашинян вже зрозумів, що немає ніякої альтернативи його відставці.

"Проведенням позачергових виборів він має намір створити умови для свого репродукування ", — написав Бабаян у Facebook.

Водночас представник Республіканської партії Армен Ашотян написав на своїй сторінці в Facebook, що "вибори - це інструмент влади".

"Якщо "Рух з порятунку батьківщини", маючи стільки організаційних проблем, досяг того, що Пашинян під тиском вже готовий піти на вибори за власним сценарієм, то що буде, якщо нарешті рух застосує весь свій інтелектуальний, організаційний і людський ресурс", - зазначив Ашотян.

Як раніше повідомяло аоентство, голова уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.