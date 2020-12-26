Прем’єр Вірменії погодився на проведення дострокових виборів наступного року

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Запрошую парламентські та зацікавлені позапарламентські сили до консультацій з питання проведення у 2021 році позачергових парламентських виборів", - написав Пашинян.

За його словами, очевидно, що дії опозиції з вимогою його відставки не отримали підтримки народу.

"Опозиція мала всі можливості для генерації народної підтримки навколо своєї вимоги (…), мала широкі можливості для організації мітингів та акцій протесту, але не змогла не лише забезпечити народну підтримку, але й кількість їхніх прибічників сягнула мінімуму, вуличні процеси ослабли", - зазначив вірменський прем'єр.

Як повідомлялося, опозиційні сили заявляють про необхідність зміни Пашиняна на «тимчасового» прем'єра, висуваючи кандидатуру Вазгена Манукяна, який обіймав посади прем'єр-міністра та міністра оборони Вірменії на початку 1990-х. «Рух за порятунок Вітчизни» заявляє, що у разі призначення Манукяна на посаду прем'єр-міністра уряд перехідного періоду діятиме протягом року, після чого відбудуться позачергові вибори до парламенту, в яких Манукян та його партія участі не братимуть.

Натомість голова уряду Нікол Пашинян вважає цей опозиційний рух «заколотом (колишніх) еліт». За його словами, «реальне протистояння відбувається не між урядом та опозицією, а між позбавленою привілеїв у 2018 році «елітою» та народом».