Прем'єр Вірменії заявив, що готовий подати у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий піти у відставку.

Як передає Укрінформ, про це написав сам Пашинян на своїй сторінці у фейсбуці.

"Я готовий піти з поста прем'єра в результаті народного рішення. Готовий продовжити керівництво Республіки Вірменія в ці непрості часи в разі відновлення довіри народу", - написав Пашинян.

Він зазначив, що з посади прем'єра може піти тільки за рішенням народу.

"Долю цієї позиції і майбутнього політичного керівництва країни визначають свобода вираження думок і я, як прем'єр-міністр Вірменії, вважаю себе гарантом вільного висловлювання думок", - підкреслив прем'єр Вірменії.

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Він вважає єдиним виходом з кризи — проведення позачергових парламентських виборів.

"Виходячи з вищесказаного, пропоную парламентським і зацікавленим силам провести позачергові парламентські вибори у 2021 році", - резюмував Пашинян.

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Нагадаємо: в п'ятницю, 25 грудня, в столиці Вірменії Єревані тривали протестні акції з вимогою відставки Нікола Пашиняна. Силовики спробували грубою силою затримати кількох громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом з містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану — в ексклав Нахічевань.