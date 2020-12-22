Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк. У Єревані на площі Республіки стартував мітинг «Руху за порятунок Вітчизни», який вимагає відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Вірменська опозиція заявила, що 22 грудня - вирішальний день їх боротьби.

За словами представника партії АРФД Гегама Манукяна, сьогодні до протестів долучилася група адвокатів.

Наїра Зограбян з партії «Процвітаюча Вірменія» заявила, що відсьогодні вони проводитимуть щоденні акції непокори, доки Пашинян не піде у відставку.

Читайте також: Турецькі військові почали розмінування в Нагірному Карабаху

Планується, що громадяни, які вимагають відставки прем'єр-міністра, оточать будівлю уряду, пише News.am.

З ранку біля будівлі уряду сконцентровані великі сили поліції.

«Рух за порятунок Вітчизни», що складається з 16 опозиційних партій, вважає Пашиняна відповідальним за підсумки конфлікту в Нагірному Карабасі, в якому вірменська сторона зазнала «значних територіальних і людських втрат». Вони також критикують владу за нездатність впоратися з наслідками.

Опозиційні сили заявляють про необхідність зміни Пашиняна на «тимчасового» прем'єра, висуваючи кандидатуру Вазгена Манукяна, який обіймав посади прем'єр-міністра і міністра оборони Вірменії на початку 1990-х. «Рух за порятунок Вітчизни» заявляє, що у разі призначення Манукяна на посаду прем'єр-міністра уряд перехідного періоду діятиме протягом року, після чого відбудуться позачергові вибори до парламенту, в яких Манукян і його партія участі не братимуть.

Читайте також: Азербайджан і Вірменія почали обмін полоненими

Натомість прем'єр-міністр Нікол Пашинян вважає цей опозиційний рух «заколотом (колишніх) еліт». За його словами, «реальне протистояння відбувається не між урядом та опозицією, а між позбавленою привілеїв у 2018 році «елітою» і народом».

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану - в ексклав Нахічевань.