Турецькі військові почали розмінування в Нагірному Карабаху

Турецькі військові почали розмінування в Нагірному Карабаху

Укрінформ
Підрозділ збройних сил Туреччини з пошуку та знешкодження вибухівки і боєприпасів почав розмінування території в Нагірному Карабаху.

Про це у Твіттері повідомляє міноборони Туреччини, передає Укрінформ.

«Спеціальна команда сухопутних військ з пошуку та розмінування у складі 136 осіб вирушила до Азербайджану та приступила до роботи з розмінування територій у Карабаху, визволених азербайджанською армією», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно з цим документом, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а вздовж лінії зіткнення та коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент.

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Окрім того, за даними ЗМІ, в місті Агдам, куди азербайджанські військові ввійшли 20 листопада, буде створено турецько-російський спостережний центр. Очікується, що туди буде направлено від 30 до 50 офіцерів зв'язку з Туреччини. Також досягнуто домовленість про роботу в регіоні турецького спецпідрозділу з розмінування.

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