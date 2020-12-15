Турецько-російський спостережний центр розмістять в карабаському Агдамі — ЗМІ

Турецько-російський спільний центр буде створений в Нагірному Карабаху — в Агдамі, який азербайджанські військові зайняли 20 листопада.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Hürriyet.

«Об'єднаний центр буде створений в Агдамі. Азербайджанська армія зайняла Агдам 20 листопада, після 27-річної перерви, після припинення вогню та виходу з нього вірменських підрозділів» - повідомляє видання.

Очікується, що після створення центру, туди буде направлено від 30 до 50 офіцерів зв'язку з Туреччини. Також у регіоні працюватиме турецький спецпідрозділ з розмінування.

Як передавав Укрінформ, Азербайджан і Вірменія 12 грудня звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню. У ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно з цим документом, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.