Карабах: Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями у порушенні «тиші»

Азербайджан і Вірменія 12 грудня обвинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на оборонні відомства обох країн.

Так, у Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Вірменія вчинила «провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану», порушивши режим припинення вогню, і що Збройні сили Азербайджану вжили заходів у відповідь.

Водночас у Міноборони Вірменії, як повідомляють Новини Вірменії, заявили, що Азербайджан відновив «активні наступальні дії» у районі населених пунктів Хін Тахлар і Хцаберд у Нагірному Карабасі, а вірменські сили вжили «відповідні дії» у відповідь.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан 27 вересня почали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно бвинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з цим документом, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а вздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.