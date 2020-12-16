Пашинян заявив, що російські миротворці потрапили в оточення у Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові взяли в оточення вірменські підрозділи в Нагірному Карабаху, а разом з ними – й російських миротворців.

Як передає Укрінформ, про це вірменський прем’єр заявив у своєму інтерв’ю для телеканалу «Свобода».

«За нашими відомостями, російські миротворці також знаходяться в оточенні. Є проблеми зі зв'язком через місцевість. Також через низку обставин є проблеми з комунікацією. Причому такі проблеми є й у миротворців, і тут у нас певна кризова ситуація», - зазначив Пашинян.

Прем’єр Вірменії наголосив, що в оточення потрапили підрозділи, які перебували в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

Проте офіційна Москва заперечила таку інформацію про своїх миротворців.

«Інформація про оточення підрозділів російських миротворців будь-якої зі сторін у Нагірному Карабасі не відповідає дійсності», - зазначили у військовому відомстві РФ.

Міноборони Росії наголосило, що російські військові виконують свої завдання в регіону «у штатному режимі» та додали, що «припинення вогню дотримується по всій лінії дотику обома сторонами».

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Як передавав Укрінформ, Азербайджан і Вірменія 12 грудня звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню. У ніч проти 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з цим документом, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.