Азербайджан заявляє про контртерористичну операцію у Нагірному Карабаху
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Азербайджану.
«Після оголошення припинення вогню відповідно до заяви, підписаної 10 листопада 2020 року Президентами Азербайджанської Республіки, Російської Федерації та прем'єр-міністром Вірменії, деякі збройні формування Вірменії залишалися в лісистій місцевості у північно-західній частині селища Гадрут Ходжавендського району Азербайджану. Посилаючись на офіційні вірменські кола, вірменські ЗМІ повідомляли, що ці збройні формування заблукали в лісистій місцевості. Вірменська сторона звернулася до командування миротворчих сил Російської Федерації з проханням вивести їх з цієї території. Азербайджанська сторона створила всі умови для виведення цих вірменських збройних формувань з території», - йдеться у спільному повідомленні Міністерства оборони і Служби державної безпеки (МДБ) Азербайджану.
У заяві зазначається, що військовослужбовці миротворчих сил Росії в складних погодних умовах прибули на цю територію і, звернувшись до вірменських збройних загонів, які перебувають в лісистій місцевості, повідомили, що вжито необхідних заходів для їх евакуації з цієї території. Азербайджанська сторона також похвалила «відповідальність і професіоналізм миротворців РФ» в процесі евакуації вірменських військовослужбовців, яких представляють, як таких, що «заблукали» і «зникли безвісти».
Але вірменські військові «не залишили територію, а, навпаки, створили бойові позиції та здійснили кілька диверсій щодо азербайджанських військових і цивільних осіб», в результаті яких загинуло четверо і було поранено двох військовослужбовців, а також поранено одного цивільного. Тому СДБ і військові Азербайджану «були змушені провести антитерористичну операцію».
Як повідомляв Укрінформ, Азербайджан і Вірменія 12 грудня звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню. Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Згідно з цим документом, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.