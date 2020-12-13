Азербайджан заявляє про контртерористичну операцію у Нагірному Карабаху

Сили Служби держбезпеки (СДБ) Азербайджану провели «вимушену антитерористичну операцію» проти «вірменських сил, що заблукали» в околицях селища Гадрут в Карабаху.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Азербайджану.

«Після оголошення припинення вогню відповідно до заяви, підписаної 10 листопада 2020 року Президентами Азербайджанської Республіки, Російської Федерації та прем'єр-міністром Вірменії, деякі збройні формування Вірменії залишалися в лісистій місцевості у північно-західній частині селища Гадрут Ходжавендського району Азербайджану. Посилаючись на офіційні вірменські кола, вірменські ЗМІ повідомляли, що ці збройні формування заблукали в лісистій місцевості. Вірменська сторона звернулася до командування миротворчих сил Російської Федерації з проханням вивести їх з цієї території. Азербайджанська сторона створила всі умови для виведення цих вірменських збройних формувань з території», - йдеться у спільному повідомленні Міністерства оборони і Служби державної безпеки (МДБ) Азербайджану.

У заяві зазначається, що військовослужбовці миротворчих сил Росії в складних погодних умовах прибули на цю територію і, звернувшись до вірменських збройних загонів, які перебувають в лісистій місцевості, повідомили, що вжито необхідних заходів для їх евакуації з цієї території. Азербайджанська сторона також похвалила «відповідальність і професіоналізм миротворців РФ» в процесі евакуації вірменських військовослужбовців, яких представляють, як таких, що «заблукали» і «зникли безвісти».

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Але вірменські військові «не залишили територію, а, навпаки, створили бойові позиції та здійснили кілька диверсій щодо азербайджанських військових і цивільних осіб», в результаті яких загинуло четверо і було поранено двох військовослужбовців, а також поранено одного цивільного. Тому СДБ і військові Азербайджану «були змушені провести антитерористичну операцію».

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Як повідомляв Укрінформ, Азербайджан і Вірменія 12 грудня звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню. Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Згідно з цим документом, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.