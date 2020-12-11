Азербайджан скасував воєнний стан

Парламент (Міллі Меджліс) Азербайджану ухвалив скасування воєнного стану в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Report.

На пленарному засіданні Міллі Меджлісу, що проходить сьогодні, було винесено на обговорення документ про указ президента Азербайджанської Республіки "Про скасування воєнного стану".

Згідно з документом, з 00:00 12 грудня в Азербайджані скасовується воєнний стан.

Після обговорення документ було винесено на голосування і прийнято.

Крім того, парламент скасував комендантську годину в країні.

Як повідомлялося, президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про оголошення воєнного стану в країні з 28 вересня у зв'язку з початком конфлікту в Нагірному Карабаху. Його було введено в ряді міст і районів країни. Також у Баку, Гянджі, Сумгаїті, Євлаху та ряді інших міст ввели комендантську годину з 21:00 до 06:00.

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Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

9 листопада прем'єр-міністром Вірменії спільно з президентами РФ і Азербайджану підписали угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху, і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.