Азербайджан скасував воєнний стан
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Report.
На пленарному засіданні Міллі Меджлісу, що проходить сьогодні, було винесено на обговорення документ про указ президента Азербайджанської Республіки "Про скасування воєнного стану".
Згідно з документом, з 00:00 12 грудня в Азербайджані скасовується воєнний стан.
Після обговорення документ було винесено на голосування і прийнято.
Крім того, парламент скасував комендантську годину в країні.
Як повідомлялося, президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про оголошення воєнного стану в країні з 28 вересня у зв'язку з початком конфлікту в Нагірному Карабаху. Його було введено в ряді міст і районів країни. Також у Баку, Гянджі, Сумгаїті, Євлаху та ряді інших міст ввели комендантську годину з 21:00 до 06:00.
Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.
9 листопада прем'єр-міністром Вірменії спільно з президентами РФ і Азербайджану підписали угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху. Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху, і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.