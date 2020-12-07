НАТО закликає Азербайджан і Вірменію не допустити поновлення насильства у Нагірному Карабасі
Про це під час відкритого інтерв’ю для видання POLITICO сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми всі маємо вітати той факт, що насильство в Нагірному Карабасі припинилося, тому що це був конфлікт з великою кількістю жертв. Зараз треба зробити все, аби уникнути будь-якого поновлення бойових дій, і працювати над довготривалими політичними рішеннями. НАТО не є стороною конфлікту, але це питання є важливим, воно обговорювалося під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Як Азербайджан, так і Вірменія є партнерами НАТО, тож ми також зустрічаємося з ними та обговорюємо, як запобігти поновленню насильства в регіоні Нагірного Карабаху та навколо нього», - сказав Столтенберг.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідно до цього документа, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається російський миротворчий контингент.
Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.
Фото: AA