НАТО закликає Азербайджан і Вірменію не допустити поновлення насильства у Нагірному Карабасі

Північноатлантичний Альянс вітав припинення вогню в Нагірному Карабасі та докладає зусиль, щоб Азербайджан і Вірменія, які є країнами-партнерами НАТО, шукали довгострокове політичне рішення для цього конфлікту.

Про це під час відкритого інтерв’ю для видання POLITICO сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми всі маємо вітати той факт, що насильство в Нагірному Карабасі припинилося, тому що це був конфлікт з великою кількістю жертв. Зараз треба зробити все, аби уникнути будь-якого поновлення бойових дій, і працювати над довготривалими політичними рішеннями. НАТО не є стороною конфлікту, але це питання є важливим, воно обговорювалося під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Як Азербайджан, так і Вірменія є партнерами НАТО, тож ми також зустрічаємося з ними та обговорюємо, як запобігти поновленню насильства в регіоні Нагірного Карабаху та навколо нього», - сказав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Відповідно до цього документа, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається російський миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Фото: AA