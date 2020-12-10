Вірменського прем'єра протестувальники закидали яйцями

Опозиція розпочала в четвер акції непокори біля будівлі уряду, де проходить засідання уряду під головуванням прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве інформагентство «Новини-Вірменія».

Протестувальники вимагають відставки Пашиняна. Вони закидали 10-драмовими монетками тротуар біля будівлі уряду, натякаючи на премії, які за цей час отримали члени команди прем'єра.

Повідомляється, що учасники акції намагаються потрапити в будівлю уряду, щоб зустрітися з Пашиняном. Потім вони планують організувати ходу.

За інформацією News.am, з раннього ранку біля будівлі уряду сконцентрована велика кількість співробітників поліції.

Крім того, група членів студентської спілки зустріла Нікола Пашиняна, який заходив до будівлі уряду Вірменії, яйцями і закликами.

В Єревані останніми тижнями тривають акції протесту, організовані 17 опозиційними партіями, а також діячами культури і представниками інтелігенції з вимогою відставки прем'єр-міністра Пашиняна.

Політиків і пересічних громадян обурило підписання 9 листопада Пашиняном з лідерами Росії та Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Арцаху, яка передбачає значні територіальні поступки на користь Азербайджану.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно обвинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

фото: newsarmenia