Опозиція вимагає відставки прем'єра Вірменії - дедлайн 8 грудня

Опозиція пригрозила прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну великими акціями непокори, якщо він не піде у відставку до 8 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини Вірменії.

Біля урядового особняка Рух з порятунку Батьківщини представив свої вимоги, згідно з якими, якщо Пашинян не подасть у відставку до 12:00 8 грудня, по всій Вірменії почнуться великі акції непокори.

Урядова резиденція Пашиняна на вулиці Прошян була оточена великою кількістю поліцейських ще до того, як хода Руху з порятунку Батьківщини дійшла до місця.

Також сьогодні на площі Свободи в Єревані відбувся мітинг за участю 16 опозиційних політичних сил, які створили Рух з порятунку Батьківщини. Під час мітингу кандидат на посаду прем'єр-міністра Вазген Манукян представив завдання тимчасового уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, у Єревані тривають акції протесту з вимогою відставки глави уряду Нікола Пашиняна.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Фото: photolure