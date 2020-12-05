В Єревані проходить мітинг опозиції

Очікується, що на мітингу кандидат від Руху з порятунку батьківщини на пост прем'єр-міністра Вазген Манукян представить пріоритетні дії та антикризові кроки нового уряду.

. Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини Вірменії.

Згідно із заявою Руху з порятунку батьківщини, Вазген Манукян буде тимчасовим прем'єр-міністром, через рік відбудуться позачергові парламентські вибори, в яких він не братиме участь.

Як повідомляв Укрінформ, в Єревані тривають акції протесту з вимогою відставки глави уряду Нікола Пашиняна.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.