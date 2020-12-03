У Єревані знову перекривають вулиці і вимагають відставки прем'єра

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання News.am.

«Нікол Пашинян своєю політикою продав нашу національну гідність. Однак ми говоримо, що повернемо нашу гідність», - заявив один з учасників акції, після чого протестувальники почали скандувати «Нікол - зрадник».

Повідомляється, що громадяни, які вимагають відставки прем'єр-міністра, на різних вулицях Єревана проводять акції непокори. Сьогодні одночасно були перекриті практично всі головні вулиці столиці. Закриті, зокрема, вулиці Абовяна, Ханджяна, Саят-Нова, а також проспекти Баграмяна і Мяснікяна.

Як пише Arminfo, учасники протесту блокують рух не більше 5 хвилин, з огляду на отримане попередження від правоохоронних органів. Повідомляється, що в іншому випадку до протестувальників буде застосовано привід.

Організаторами мітингу, який розпочався 10 листопада з підписанням тристоронньої заяви главою уряду Вірменії, виступають опозиційні сили Вірменії.

Варто зазначити, що сьогодні опозиція нарешті представила свого кандидата на посаду прем'єр-міністра РВ. Ним став Вазген Манукян, який раніше обіймав посаду міністра оборони РВ (1992-1993 рр.) і прем'єр-міністра РВ (1990-1991 рр.).

Як повідомляв Укрінформ, у Єревані тривають організовані 17-ма опозиційними партіями акції протесту з вимогою відставки глави уряду Нікола Пашиняна.

9 листопада Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія та Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.