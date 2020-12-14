Азербайджан і Вірменія почали обмін полоненими

З 14 грудня між Азербайджаном і Вірменією почався обмін полоненими і заручниками після бойових дій у Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Haqqin.az.

За даними Державної комісії Азербайджану у справах військовополонених, заручників і зниклих безвісти громадян, за підсумками переговорів, проведених за участю міжнародних організацій і командування миротворчих сил Росії, досягнуто домовленості з вірменською стороною про обмін полоненими і заручниками за принципом «всіх на всіх».

З 14 грудня нинішнього року почався обмін полоненими і заручниками.

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Агентство міжнародної інформації Новини-Вірменія зазначає, що в ході переговорів також було запропоновано створити механізм, за яким у разі виявлення нових полонених кожна зі сторін зобов'язується повернути їх без попередніх умов.

Як передавав Укрінформ, Азербайджан і Вірменія 12 грудня звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню. У ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з цим документом, сторони зупиняються на зайнятих ними позиціях, а вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.