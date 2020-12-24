Біля будівлі уряду Вірменії почалися сутички і затримання

У вірменській столиці Єревані почалися сутички між поліцейськими і протестувальниками, які з ранку зібралися біля будівлі уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Вірменія.

Учасники акції намагаються пройти через поліцейський кордон, який в кілька рядів оточив урядову будівлю біля всіх входів.

Деяких активістів затримали поліцейські і помістили в автозаки. Ситуація продовжує залишатися напруженою.

З ранку вірменська опозиція зібралася біля будівлі уряду в Єревані, щоб не допустити останнього в цьому році засідання уряду за участі прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Повідомляється, що в Єревані останніми тижнями тривають акції протесту, організовані 17-ма опозиційними партіями, а також діячами культури і представниками інтелігенції з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Політиків і пересічних громадян обурило підписання 9 листопада Пашиняном з лідерами Росії та Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Опозиційні партії наполягають на відставці голови уряду, а в перспективі - проведення позачергових парламентських виборів, запропонувавши як тимчасового прем'єра відомого державного діяча Вазгена Манукяна.

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Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.

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Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом з містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану - в ексклав Нахічевань.

Фото: newsarmenia.am