Пашинян, Алієв та Путін підписали нову заяву щодо Нагірного Карабаху

Лідери РФ, Вірменії та Азербайджану на переговорах у Москві ухвалили спільну заяву про подальший розвиток Нагірного Карабаху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Кремля.

Підписи під заявою поставили російський лідер Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв та голова уряду Вірменії Нікол Пашинян.

Як зазначається у документі, з метою вирішення проблем економіки Нагірного Карабаху до кінця січня 2021 року сторони створять робочу групу під керівництвом віцепрем’єрів РФ, Вірменії та Азербайджану. Пріоритетом роботи групи стане транспортне сполучення, конкретні проєкти до кінця лютого мають представити створені в межах цього органу експертні підгрупи.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

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9 листопада 2020 р. президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові у статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом з містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору до Карабаху, а Азербайджану - до ексклаву Нахічевань.