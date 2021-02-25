В Єревані учасники акції проти Пашиняна перекривають вулиці

Громадяни, які вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, з раннього ранку проводять у Єревані акції непокори, перекривають вулиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Члени «Руху за порятунок Вітчизни» заздалегідь не оголошують місце і час акцій непокори. Напередодні протестувальники проводили ходу до університетів.

Нагадаємо, 20 лютого рух відновив акції протесту. Лідери руху заявили, що відтепер акції протесту і непокори проводитимуться щодня. Вони заявили про початок нового етапу боротьби.

«Рух за порятунок Вітчизни», до якого входять більш як півтора десятка політичних партій, добивається відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. А також призначення колишнього міністра оборони і прем'єр-міністра Вірменії Вазгена Манукяна тимчасовим прем'єр-міністром для формування перехідного уряду, який за рік організує позачергові вибори, в яких сам Манукян участі не братиме.

Партії, які входять до опозиційного руху, заявляють, що вважають неприйнятним проведення позачергових виборів, якщо їх організовуватиме прем'єр-міністр Нікол Пашинян або його політична команда, оскільки, як стверджують вони, такі вибори нинішня влада сфальсифікує.

Представники керівної сили відкидають думки про те, що вони не можуть організувати чесні і справедливі вибори, водночас стверджуючи, що наразі у Вірменії немає суспільного запиту на проведення дострокових парламентських виборів.

Слід зазначити, що зростанню невдоволення Пашиняном сприяв сумний для вірменської сторони результат осінньої війни у Карабасі.

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Як передавав Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і жертв серед мирного населення.

9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.