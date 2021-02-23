В Єревані затримали понад 50 учасників акції проти Пашиняна

В Єревані під час акції протесту опозиційного "Руху за порятунок Вітчизни" біля третьої будівлі уряду поліція затримала понад 50 осіб.

Як передає Укрінформ, про це сайту Новости Армения повідомив заступник керівника управління зі зв'язків з громадськістю та інформації поліції Едгар Джаноян.

За його словами, під час акції привід був застосований до 57 осіб за статтею 182 Кодексу про адміністративні правопорушення ("Невиконання законної вимоги службовця військ поліції або службовця поліції").

У вівторок громадяни вийшли на акцію протесту до третьої будівлі уряду Вірменії, щоб завадити допуску прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в будівлю.

Задовго до початку акції поліція оточила значну територію навколо будівлі, перешкоджаючи руху громадян і журналістів. Після того, як Пашинян увійшов до будівлі під вигуки протестувальників, поліція продовжила тримати оточення, а пізніше почала застосовувати привід до десятків учасників акції.

Представник ВРФ "Дашнакцутюн", директор інформаційно-аналітичної служби телеканалу «Yerkir Media» Гегам Манукян повідомив журналістам, що стосовно представника Верховного органу ВРФ "Дашнакцутюн" Ішхана Сагателяна було застосовано насильство під час затримання. За його словами, багато хто радив політику звернутися до лікаря, але він відмовився.

«До Сагателяна не застосовували привід, не дозволили. Але до голови Верховного органу (ВРФД) застосували привід, голови Єреванського міського комітету, багатьох інших громадян», - сказав він.

Як повідомлялося, в Єревані з грудня минулого року тривають акції протесту, організовані 17-ма опозиційними партіями, а також діячами культури і представниками інтелігенції з вимогою відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Політиків і пересічних громадян обурило підписання 9 листопада Пашиняном з лідерами Росії та Азербайджану заяви про припинення бойових дій в Арцаху, яка передбачає значні територіальні поступки на користь Азербайджану.

Опозиційні партії наполягають на відставці голови уряду, а в перспективі - проведенні позачергових парламентських виборів. Єдиним кандидатом від опозиції як тимчасовий прем'єр висунутий відомий державний діяч Вазген Манукян, який у разі обрання прем'єром припинить свою партійну діяльність, через деякий час зобов'язаний буде провести позачергові парламентські вибори, в яких він участі не братиме і не сприятиме якійсь політичній силі.

18-го листопада Пашинян презентував "дорожню карту" з 15-ти пунктів з подолання сформованої в країні ситуації, встановлення стабільності і безпеки. За його словами, щоб запустити незворотний процес реалізації цих заходів, необхідно шість місяців. Пашинян заявив, що в червні 2021 року він виступить зі звітом про реалізацію дорожньої карти, за результатами чого, зважаючи на громадську думку та реакцію, буде прийнято рішення про подальші кроки.

25-го грудня Пашинян заявив про готовність залишити посаду прем'єр-міністра Вірменії і запросив зацікавлені політичні сили на консультації з позачергових парламентських виборів у 2021 році. Він також повідомив, що "опозиційний процес з вимогою відставки прем'єр-міністра не отримав підтримки народу".

27-го січня другий президент Вірменії Роберт Кочарян заявив про намір взяти участь у позачергових парламентських виборах, коли б вони не відбулися, і здобути перемогу. Він заявив, що для політичної боротьби є необхідний інструментарій і команда.

Фото: newsarmenia.am