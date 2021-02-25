«Це була емоційна реакція»: Пашинян пояснив свої слова про військовий переворот у Вірменії
Про це він сказав, вийшовши до учасників стихійно скликаної ним же акції, передає Укрінформ з посиланням на Новости-Армения.
«Загроза перевороту за великим рахунком є керованою, це була емоційна реакція, і ми не повинні суворо ставитися до наших братів. Просто командування втягнули в процес, проте навіть ті, щодо яких я прийняв рішення звільнити з посад, вони всі не тільки наші брати, але брати і солдати нашої Батьківщини, тож, будьте спокійні», - сказав Пашинян.
Відповідаючи на запитання про загрозу сутичок, він зазначив, що загроза завжди є, оскільки ситуація напружена.
«Але ми повинні домовитися, що такого у Вірменії не буде. Найголовніше, що ми всі спокійні, у нас всередині країни немає ворогів. Але є питання, які обов'язково необхідно обговорити, і це основна причина нашого сьогоднішнього мітингу», - сказав Пашинян.
За його словами, у Вірменії має бути братерська атмосфера, що не означає, що не буде політичного діалогу. Пашинян закликав громадян не допускати інцидентів і сутичок і пообіцяв прояснити всі питання під час свого виступу.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в четвер, 25 лютого, генеральний штаб ЗС Вірменії вимагав відставки уряду і прем'єр-міністра Пашиняна. В оприлюдненій заяві генштаб ЗС Вірменії висловив протест у зв'язку з «необачним і необгрунтованим звільненням першого заступника керівника ГШ ЗС Вірменії Тиграна Хачатряна, яке було здійснене без урахування національних і державних інтересів Республіки Вірменії, керуючись особистими й амбітними емоціями».
Після цього Пашинян назвав заяву Генштабу ЗС з вимогою його відставки спробою військового перевороту. Він також прийняв рішення звільнити з посади керівника Генштабу Оніка Гаспаряна і його першого заступника Тиграна Хачатряна.