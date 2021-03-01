У керівній партії Вірменії заговорили про імпічмент президенту

У керівній вірменській парламентській фракції «Мій крок» заявили про можливий початок процесу імпічменту президенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Про це, зокрема, заявив депутат від фракції Ваагн Овакимян.

Приводом для цього послугувало рішення президента Армена Саркісяна не підписувати проєкт указу прем'єр-міністра про звільнення керівника Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніка Гаспаряна, а повернути його голові уряду з запереченнями.

Як зазначив Овакимян, на перший погляд може здатися, що Армен Саркісян всього лише скористався своїм конституційним повноваженням, повертаючи прем'єру проєкт указу про звільнення керівника Генштабу.

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«Але насправді це не так. Президент не може довільно повертати проєкти указу органу, який запропонував їх. Конкретно в цій ситуації прем'єр у рамках своїх повноважень (стаття 155 Конституції) запропонував звільнити керівника Генштабу. Навіть людина з найшаленішою фантазією не може угледіти в цьому процесі якихось антиконституційних елементів. Насправді ж ми маємо справу з довільним виконанням президентом своїх повноважень», - вважає Овакимян.

Депутат вважає, що такий підхід може поставити під загрозу державну безпеку і призвести до дестабілізації обстановки в країні.

«Тому можна констатувати, що є очевидні підстави для початку процесу імпічменту президенту на підставі грубого порушення Конституції (стаття 141)», - заявив Ваагн Овакимян.

Відзначимо, що відповідно до статті 141 Конституції Вірменії, «президент Республіки може бути усунутий з посади за державну зраду, інший тяжкий злочин або грубе порушення Конституції».

Для отримання висновку про наявність підстав для усунення з посади президента Республіки Національні збори постановою, ухваленою більшістю голосів від загальної кільксті депутатів, звертаються до Конституційного суду. Національні збори виносять постанову про усунення з посади президента Республіки на підставі висновку Конституційного суду як мінімум двома третинами голосів від загальної кількості депутатів.

Як повідомлялося, 24 лютого Нікол Пашинян звільнив першого заступника керівника Генштабу ЗС Вірменії Тиграна Хачатряна. Наступного дня Генштаб вимагав відставки прем'єра і уряду. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки в Єревані. Зі свого боку опозиційний "Рух на захист Батьківщини" заявив про проведення мітингу на площі Свободи.