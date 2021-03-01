Закриття районів у Чехії контролюватимуть 30 тисяч поліціянтів та 4 тисячі військових

З понеділка, 1 березня, в Чехії набуває чинності жорсткий карантинний захід – заборона залишати район постійного проживання.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як поінформували в Міністерстві внутрішніх справ, контролювати всі дороги, а також пасажирів потягів і автобусів, будуть 30 тисяч поліціянтів, їм допомагатимуть майже 4 тисячі військових і до 300 офіцерів митної служби. Винятки стосуються поїздок на роботу в інший район, до лікаря чи з метою допомоги близьким.

Штраф за порушення обмеження вільного пересування може становити 10 тисяч крон на місці, у випадку адміністративного провадження - до 20 тисяч крон. Обмеження поширюються також на людей, які вже зробили щеплених проти COVID-19, а також на тих, хто вже перехворів.

Правило наразі оголошено строком на 3 тижні. В цей час також не працюватимуть дитячі садочки окрім тих, які відвідують діти медичних працівників, поліціянтів або співробітників пошти. До слова, садочки та 1-2 класи шкіл відкрили лише нещодавно, решта школярів продовжувала навчатися дистанційно.

В невеличкому переліку закладів, які працюватимуть, перебувати можливо виключно в респіраторах, так само як у транспорті; в інших закритих приміщеннях – в хірургічних масках, на вулиці також обов’язково треба закривати рот/ніс.

У понеділок уряд ЧР розгляне пропозицію зобов’язати підприємства з понад 250 працівниками тестувати їх. У разі схвалення захід почне діяти з 5 березня. Компаніям, які відмовляться, загрожуватиме штраф до 500 тисяч крон. Наразі влада пообіцяла можливість працівникам промисловості здавати безкоштовно 4 тести в місяць.

Нагадаємо: Чехія наразі посідає сумне перше місце в Європі за показниками захворюваності. У середньому по країні 7-денний показник інфікувань сягає 768 на 100 тисяч населення.

Упродовж суботи, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у республіці прибуло 7 798 нових хворих на коронавірус. Кількість смертей перевищила 20 тисяч і сягнула 28 лютого 20 339 людей.

Перший випадок інфікування COVID-19 був зафіксований у ЧР рівно рік тому, 1 березня 2020 року. Перший локдаун республіка ввела вже 12 березня.