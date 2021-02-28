Євросоюз відкликав посла на Кубі через критику санкцій США

ЄС відкликав свого посла на Кубі Альберто Наварро, після того, як він підписав звернення до президента США Джо Байдена з закликом скасувати санкції проти Гавани.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Керівник зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель доручив послу Євроспільноти на Кубі повернутися до Брюсселя, щоб "дати пояснення" щодо рішення підписати суперечливий лист, адресований президенту США Джо Байдену.

Відкликання посла відбувалося після того, як цього тижня 16 депутатів Європарламенту надіслали Боррелю лист із закликом звільнити Наварро.

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Депутати Європарламенту розкритикували кілька вчинків Наварро, зокрема, його "неприйнятну ініціативу" щодо підписання відкритого листа до Джо Байдена, в якому підписанти закликають президента США "особисто вжити заходів задля скасування ділових обмежень та обмежень на поїздки проти Куби". Також США закликали не бути "ворожим сусідом" до Куби та припинити втручатися у її внутрішні справи.

"Ми отримали лист (євродепутатів - ред.) та попросили посла приїхати до Брюсселю, щоб надати пояснення пану Боррелю", - сказав представник ЄС у відповідь на запитання POLITICO.

Наразі невідомо, чи звільнить Боррель посла, його виклик до Брюсселя можна розцінювати як сувору догану.

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Як повідомлялося, у січні Державний департамент США офіційно оголосив Кубу державою-спонсором тероризму через надання «безпечної гавані» для переховування терористів.

Статус держави-спонсора тероризму означає автоматичне впровадження санкцій США. Вони передбачають, зокрема обмеження на іноземну допомогу з боку США; заборону на оборонний експорт; посилений контроль за експортом товарів подвійного призначення; різні фінансові та інші обмеження.

Фото: Hector Cappelletti