Байден продовжив санкції проти Куби
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Білого дому.
«Політика Сполучених Штатів, як і раніше, полягає в тому, що масова міграція з Куби може поставити під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів», — зазначив Байден.
Так, американський президент підтвердив заборону зареєстрованим у США суднам заходити в кубинські територіальні води без дозволу американської влади, оскільки це може призвести до «масової міграції з Куби».
Йдеться про санкційний режим від 1996 року, доповнений у 2004, 2016 і 2018 роках.
Режим санкцій проти Куби вперше запроваджено в 1996 році. Деякі обмеження скасували за часів адміністрації президента США Барака Обами, при якому Байден був віцепрезидентом.
Згодом багато санкцій були відновлені попередником Байдена на посаді президента Дональдом Трампом.
Фото: Білий дім