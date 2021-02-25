Байден продовжив санкції проти Куби

Президент США Джо Байден продовжив дію санкцій проти Куби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Політика Сполучених Штатів, як і раніше, полягає в тому, що масова міграція з Куби може поставити під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів», — зазначив Байден.

Так, американський президент підтвердив заборону зареєстрованим у США суднам заходити в кубинські територіальні води без дозволу американської влади, оскільки це може призвести до «масової міграції з Куби».

Йдеться про санкційний режим від 1996 року, доповнений у 2004, 2016 і 2018 роках.

Режим санкцій проти Куби вперше запроваджено в 1996 році. Деякі обмеження скасували за часів адміністрації президента США Барака Обами, при якому Байден був віцепрезидентом.

Згодом багато санкцій були відновлені попередником Байдена на посаді президента Дональдом Трампом.

Фото: Білий дім