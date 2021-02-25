Байден продовжив санкції проти Куби

Байден продовжив санкції проти Куби

Укрінформ
Президент США Джо Байден продовжив дію санкцій проти Куби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Політика Сполучених Штатів, як і раніше, полягає в тому, що масова міграція з Куби може поставити під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів», — зазначив Байден.

Так, американський президент підтвердив заборону зареєстрованим у США суднам заходити в кубинські територіальні води без дозволу американської влади, оскільки це може призвести до «масової міграції з Куби».

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Йдеться про санкційний режим від 1996 року, доповнений у 2004, 2016 і 2018 роках.

Режим санкцій проти Куби вперше запроваджено в 1996 році. Деякі обмеження скасували за часів адміністрації президента США Барака Обами, при якому Байден був віцепрезидентом.

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Згодом багато санкцій були відновлені попередником Байдена на посаді президента Дональдом Трампом.

Фото: Білий дім

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