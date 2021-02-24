Байден продовжив у Штатах режим надзвичайної ситуації у зв’язку з COVID-19
Укрінформ
Президент США Джо Байден своїм розпорядженням продовжив режим надзвичайної ситуації в країні, запроваджений у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Документ оприлюднено на сайті Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Необхідність продовжити надзвичайну ситуацію в країні залишається. Пандемія COVID-19 надалі становить суттєвий ризик здоров'ю та безпеці нації»,- йдеться в розпорядженні.
Президент США нагадав, що хвороба забрала життя понад 500 тисяч американців.
«Отже, важливо продовжувати боротьбу з COVID-19 та реагувати на це із застосуванням усіх можливостей федерального уряду», - заявив Байден.
Як повідомляв Укрінформ, режим надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у США був запроваджений 13 березня минулого року Дональдом Трампом.
Фото: The White House