Байден продовжив у Штатах режим надзвичайної ситуації у зв’язку з COVID-19

Президент США Джо Байден своїм розпорядженням продовжив режим надзвичайної ситуації в країні, запроваджений у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Документ оприлюднено на сайті Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Необхідність продовжити надзвичайну ситуацію в країні залишається. Пандемія COVID-19 надалі становить суттєвий ризик здоров'ю та безпеці нації»,- йдеться в розпорядженні.

Президент США нагадав, що хвороба забрала життя понад 500 тисяч американців.

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«Отже, важливо продовжувати боротьбу з COVID-19 та реагувати на це із застосуванням усіх можливостей федерального уряду», - заявив Байден.

Як повідомляв Укрінформ, режим надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням COVID-19 у США був запроваджений 13 березня минулого року Дональдом Трампом.

Фото: The White House