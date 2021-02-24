Байден наказав роздати американцям 25 мільйонів масок

Байден наказав роздати американцям 25 мільйонів масок

Укрінформ
Президент США Джо Байден видав розпорядження розподілити 25 мільйонів захисних масок та створити десятки тисяч пунктів харчування по всій країні для подолання наслідків пандемії, яка вже призвела у країні до пів мільйона жертв.

Офіційне повідомлення розміщене на сайті Білого дому, передає кореспондет Укрінформу.

«У контексті Національної стратегії боротьби з COVID-19 президент Байден оголосив про нові кроки, щоби зробити захисні маски більш доступними для громад, які постраждали від пандемії», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, понад 25 мільйонів масок доправлять у понад 1,3 тисячі громадських центрів охорони здоров’я по всій країні. Крім того, з огляду на економічні наслідки пандемії будуть розгорнуті 60 тисяч пунктів роздачі їжі для найбільш уразливих верств населення.

Планується, що ці кроки будуть реалізовані впродовж наступних тижнів Міністерством охорони здоров’я у взаємодії з Міністерством оборони США.

Читайте також: У США вшанують пам'ять 500 тисяч померлих внаслідок COVID-19

Сполучені Штати залишаються на першому місці у світі за кількістю виявлених хворих на COVID-19. За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, в США отримали позитивні тести понад 28,2 мільйона людей, понад 502 тисячі інфікованих померли.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 872 337 випадків коронавірусу, зокрема 2 501 277 летальних, 88 468 384 особи одужали.

Фото: Фейсбук

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-