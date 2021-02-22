У США вшанують пам'ять 500 тисяч померлих внаслідок COVID-19

Глава Американської держави Джо Байден очолить церемонію вшанування пам’яті пів мільйона життів, утрачених в США внаслідок пандемії, та накаже приспустити державні прапори впродовж наступних п’яти днів.

Про це повідомила під час брифінгу в Вашингтоні в понеділок речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ввечері президент, перша леді, віцепрезидентка та її чоловік віддадуть шану 500 тисячам американських життів, утраченим у результаті COVID-19. Вони звернуться з проханням до всіх американців приєднатися до хвилини мовчання під час церемонії запалення свічок на заході сонця», - зауважила офіційна представниця адміністрації США.

Вона також повідомила, що президент Байден виступить із промовою та розпорядиться приспустити всі прапори на федеральних установах впродовж наступних п'яти днів. Глава Білого дому також закликає всіх американців виступити єдиною силою, щоби переломити ситуацію з пандемією, шляхом дотримання карантинних обмежень і всеосяжної вакцинації.

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Як повідомлялося, в понеділок кількість загиблих у США від коронавірусної хвороби наблизилась до позначки 500 тисяч людей. Загалом, у США зафіксована найбільша кількість осіб, які отримали позитивні тести на COVID-19. Україна перебуває на 17-й сходинці серед 192 країн світу.