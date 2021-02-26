Євросоюз оголосив персоною нон грата керівника дипломатичної місії Венесуели

Євросоюз оголосив персоною нон грата керівника дипломатичного представництва Венесуели при ЄС у відповідь на вчорашнє рішення уряду цієї країни вислати дипломатичного представника ЄС у Венесуелі.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«З ініціативи Високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки, Рада ЄС погодилася, що голова Місії Боліварської Республіки Венесуела при Європейському Союзі оголошується персоною нон грата. Це є відповіддю на рішення уряду Венесуели оголосити керівника делегації ЄС у Венесуелі персоною нон грата. ЄС вважає таке рішення повністю невиправданим та таким, що суперечить завданням ЄС у розвитку відносин та у розбудові партнерства з третіми країнами», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, уряд Венесуели у четвер оголосив персоною нон грата очільницю представництва ЄС у Венесуелі Ісабель Бріланте Педросу, після розширення санкцій ЄС проти режиму Ніколаса Мадуро. Послу Євросоюзу було запропоновано впродовж 72 годин залишити Венесуелу.

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22 лютого Рада ЄС ухвалила рішення про включення 19 офіційних представників Венесуели до переліку осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи у зв’язку з діями та рішеннями, спрямованими на підрив демократії та верховенства права в країні.

Євросоюз запровадив обмежувальні заходи проти Венесуели з листопада 2017 року.