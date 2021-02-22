ЄС розширив санкції проти Венесуели: у список включили ще 19 прізвищ

Рада ЄС ухвалила рішення про включення ще 19 офіційних осіб Венесуели до переліку персон, на яких поширюються обмежувальні заходи у зв’язку із діями та рішеннями, що були спрямовані на підрив демократії та верховенства права в країні, та призвели до серйозних порушень прав людини.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у понеділок на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні додала 19 провідних посадовців Венесуели до переліку осіб, проти яких поширюються обмежувальні заходи… Це рішення є наступним після резолюції Ради ЄС від 25 січня 2021 року, яка зазначає, що ЄС готовий ухвалити додаткові цільові заходи, якщо ситуація у Венесуели надалі погіршуватиметься після виборів у грудні 2020 року», - йдеться у документі.

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Як зазначається, особи, імена яких опинилися у санкційному списку, є відповідальними, зокрема, за утиски виборчих прав опозиції та перешкоди для демократичної діяльності Національної Асамблеї (парламенту – ред.) країни, за серйозні порушення прав людини та фундаментальних свобод.

Після прийнятого сьогодні рішення до санкційного переліку ЄС входять 55 офіційних осіб правлячого режиму Венесуели, проти яких застосовується заборона на подорожі та заморожування рахунків на території ЄС.

Як повідомлялося, ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Венесуели у листопаді 2017 року. Окрім заборони на подорожі та заморожування активів осіб та установ, близьких до режиму, санкції включають повну заборону на постачання зброї або обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій в країні.

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Європейський Союз не визнав ці вибори вільними й справедливими та підтвердив готовність сприяти справжньому демократичному процесу в країні, із залученням громадянських та політичних сил, що були законно обрані народом країни у 2015 році, включаючи Хуана Гуайдо та інших представників демократично обраної Національної Асамблеї.

Понад десять держав Америки - Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Коста Ріка, Еквадор, Ель Сальвадор, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Парагвай, Перу - заявили про невизнання легітимності Національної Асамблеї Венесуели, яку було скликано 5 січня 2021 року, оскільки її склад сформований за наслідками фальсифікованих виборів від 6 грудня 2020 року, організованих нелегітимним режимом Ніколаса Мадуро.