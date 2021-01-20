Українська компанія потрапила під санкції США через нафту з Венесуели

США запровадили санкції проти української судноплавної компанії Fides Ship Management, що зареєстрована в Одесі, звинувативши у транспортуванні венесуельської нафти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Мінфін США.

«США запровадили санкції проти української компанії, яку звинувачують у перевезенні венесуельської нафти. Міністерство фінансів США заявило, що санкції запроваджені проти одеської компанії Fides Ship Management. Також під санкції потрапили чотири кораблі, якими керує компанія: Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (усі троє ходять під камерунським прапором)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що США запровадили в січні 2019 року санкції проти нафтового сектору Венесуели. Це сталося після того, як США визнали Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до відставки.

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ТОВ Fides Ship Management зареєстрували у 2015 році в Одесі Юрій Ткач та Ільяс і Гульнара Азіз. Ткач є директором і головним бенефіціаром компанії.