США запровадили санкції проти представників судової влади Венесуели

Офіційний Вашингтон розширив санкції проти Венесуели, додавши до списку окремих представників судової влади, які ув’язнили шістьох посадовців американської нафтової компанії Citgo на вимогу режиму Ніколаса Мадуро.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в середу на сайті Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

«Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадив санкції проти венесуельської судді Лорени Кароліни Корніельс Руїс, а також прокурора Рамона Антоніо Торреса Еспіноси – посадовців венесуельської влади, які очолювали судовий процес у листопаді 2020 року й винесли вироки шести американським представникам», - зазначається в повідомленні.

Шестеро осіб, відомих як «Citgo 6», є представниками американської нафтової корпорації Citgo. Як відзначили в Міністерстві фінансів США, «їх заманили в Каракас під фальшивим приводом».

Судовий процес, як зазначається, «базувався на політично мотивованих звинуваченнях і затьмарювався відсутністю справедливих гарантій судового розгляду». ЗМІ та правозахисні групи засудили поводження з представниками компанії Citgo.

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Як повідомлялося, група Citgo 6 складалася з громадян та резидентів США, які представляли керівництво американської нафтової компанії. Вони прибули на запрошення до Каракасу в листопаді 2017 року для участі в переговорах. За інформацією Human Rights Watch, режим Мадуро звинуватив групу в підписанні угоди, яка була «невигідною» для державної нафтової компанії Венесуели.