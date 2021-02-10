Колумбія надасть правовий статус венесуельським мігрантам

Колумбія надасть захищений статус майже одному мільйону венесуельських мігрантів, які проживають там без документів.

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це заявив президент країни Іван Дуке Маркес.

За словами колумбійського лідера, захищений статус розрахований на 10 років, що дасть змогу біженцям привести життя в Колумбії в норму.

«Ми сподіваємося, що інші країни наслідуватимуть наш приклад», - сказав Дуке.

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Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді схвалив це рішення. На спільній пресконференції у понеділок він назвав це «історичним жестом» і «знаковим для регіону і навіть для всього світу».

За даними Організації Об'єднаних Націй, з 2015 року Венесуелу залишили понад п'ять мільйонів осіб. Передбачається, що близько 1,7 млн ​​із них прибули в Колумбію, але більш ніж у половини немає законного статусу. Тепер мігранти зможуть подати заяву на отримання статусу тимчасового захисту, що полегшить їм пошук роботи, постійного місця проживання і доступ до медичних послуг.

Фото: АА