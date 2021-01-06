Понад десять держав відмовилися визнавати новообраний парламент Венесуели

Новоскликаній Національній асамблеї Венесуели бракує легітимності для визнання на міжнародній арені.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у поширеній канадським МЗС заяві, підписаній Бразилією, Канадою, Чилі, Колумбією, Коста Рікою, Еквадором, Ель Сальвадором, Гватемалою, Гаїті, Гондурасом, Парагваєм, Перу та представниками Венесуели.

“Ми не визнаємо легітимність чи законність Національної асамблеї, скликаної 5 січня 2021 року. Ця нелегітимна Національна асамблея є наслідком фальсифікованих виборів 6 грудня 2020 року, організованих нелегітимним режимом Ніколаса Мадуро”, - стверджується у заяві.

Підписанти також закликали міжнародну спільноту “долучитися до невизнання та заперечення нелегітимної Національної асамблеї й підтримки зусиль із відновлення демократії, поваги до прав людини й верховенства права у Венесуелі”.

“Ми повторюємо свій заклик до усіх місцевих та міжнародних сторін, незалежно від ідеологічних ухилів та партійних приналежностей, пріоритизувати інтереси Венесуели й негайно долучитися до перехідного процесу, визначеного та очолюваного венесуельцями, з метою пошуку мирного та конституційного вирішення, яке якомога швидше приведе країну до мирних, чесних та справедливих президентських й парламентських виборів”, - наголошується у документі.

Читайте також: США запровадили санкції проти представників судової влади Венесуели

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Венесуелі 6 грудня соціалістичні сили на чолі з президентом країни Ніколасом Мадуро здобули більшість голосів виборців. Це перевело під контроль Мадуро єдину опозиційну державну установу. Водночас основні опозиційні партії на чолі з лідером опозиції та спікером парламенту Хуаном Гуайдо бойкотували парламентські вибори у Венесуелі та закликали своїх прихильників не голосувати на них.

Загалом Канада та ще близько шістдесяти країн не визнають легітимність режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. У цьому зв'язку Канада послідовно запроваджує санкції проти представників режиму.

Фото: albaciudad.org