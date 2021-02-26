У школах і дитсадках Австрії починають COVID-щеплення

З наступного тижня у Відні та Нижній Австрії розпочнеться щеплення вакциною AstraZeneca працівників шкільних закладів та вихователів у дитсадках.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

За інформацією міської влади Відня, у приміщенні конгрес-центру Austria Center обладнано центр вакцинації, і з середи, 3 березня, там почнуть робити щеплення усім, хто працює у віденських школах та дитячих садках – від вихователів та вчителів до охорони та технічного персоналу. Використовуватиметься вакцина британського виробника AstraZeneca. В управлінні освіти міста відразу закликали школи підготуватися до можливих замін, оскільки після вакцинації в окремих випадках можуть бути побічні ефекти, як, наприклад, підвищена температура.

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Освітнє управління також провело попередню реєстрацію працівників шкіл та садків, які бажають вакцинуватися (в Австрії щеплення від COVID-19 для громадян – безкоштовно). Наразі таке бажання висловили 35 тис. із 50 тис. осіб, задіяних в освітній сфері міста.

Крім того, наступного тижня очікується і початок вакцинації педагогів у Нижній Австрії. Заплановано, що більшість освітнього персоналу отримають щеплення від коронавірусу у середині березня.

Загалом в Австрії першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже понад 360 тис. осіб, що становить понад 4% населення країни. Першими вакцину мали змогу отримати люди віком понад 80 років, мешканці та персонал будинків для престарілих, працівники закладів охорони здоров’я. Наразі у країні використовуються три вакцини - BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca, очікуються поставки інших вакцин, схвалених у ЄС.

Протягом минулої доби в республіці було зафіксовано понад 2 тис. нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 113 653 395 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 521 286 летальних, одужали 89 227 266 осіб.