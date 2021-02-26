Канада схвалила застосування вакцини AstraZeneca

Канада схвалила застосування вакцини AstraZeneca

Укрінформ
Вакцина від коронавірусу виробництва британсько-шведської компанії AstraZenecа та Оксфордського університету отримала дозвіл на застосування на території Канади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я Канади.

“Вакцина від COVID-19 AstraZeneca призначена для активної імунізації осіб віком 18 років й старших з метою недопущення коронавірусної хвороби”, - заявили у відомстві.

Зазначається, що ефективність вакцини визначено на рівні 62,1%. “Загалом серйозних занепокоєнь стосовно безпечності вакцини немає”, - наголосили у відомстві.

На відміну від Франції та деяких інших держав, Канада не визначала верхньої вікової межі для застосування вакцини AstraZeneca.

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Департамент зазначив, що результати клінічних випробувань ”надто обмежені для достовірного визначення рівня ефективності вакцини в осіб віком 65 років і старших”. При цьому затвердження вакцини у Канаді відбувалося в тому числі на основі “досвіду регіонів, де вакцина вже застосовується”.

Канада раніше передзамовила 20 млн доз вакцини AstraZeneca, які мають прибути в другому й третьому кварталі цього року.

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Таким чином, нині на території країни затверджено до використання три COVID-вакцини: Moderna, Pfizer та AstraZeneca.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 113 696 122 випадки зараження коронавірусом, зокрема 2 522 030 летальних, одужали 89 247 525 осіб. 

Фото: Shutterstock/Juan Roballo

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