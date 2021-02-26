Канада схвалила застосування вакцини AstraZeneca

Вакцина від коронавірусу виробництва британсько-шведської компанії AstraZenecа та Оксфордського університету отримала дозвіл на застосування на території Канади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я Канади.

“Вакцина від COVID-19 AstraZeneca призначена для активної імунізації осіб віком 18 років й старших з метою недопущення коронавірусної хвороби”, - заявили у відомстві.

Зазначається, що ефективність вакцини визначено на рівні 62,1%. “Загалом серйозних занепокоєнь стосовно безпечності вакцини немає”, - наголосили у відомстві.

На відміну від Франції та деяких інших держав, Канада не визначала верхньої вікової межі для застосування вакцини AstraZeneca.

Департамент зазначив, що результати клінічних випробувань ”надто обмежені для достовірного визначення рівня ефективності вакцини в осіб віком 65 років і старших”. При цьому затвердження вакцини у Канаді відбувалося в тому числі на основі “досвіду регіонів, де вакцина вже застосовується”.

Канада раніше передзамовила 20 млн доз вакцини AstraZeneca, які мають прибути в другому й третьому кварталі цього року.

Читайте також: У Польщі вакцину AstraZeneca рекомендують людям віком до 69 років

Таким чином, нині на території країни затверджено до використання три COVID-вакцини: Moderna, Pfizer та AstraZeneca.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 113 696 122 випадки зараження коронавірусом, зокрема 2 522 030 летальних, одужали 89 247 525 осіб.

Фото: Shutterstock/Juan Roballo