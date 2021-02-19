В австрійському місті Брегенц зафіксовано перший у країні випадок передачі коронавірусної інфекції від людини до кішки.

Як передає Укрінформ, про це інформує австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"У Брегенці вперше в Австрії виявлено коронавірусну інфекцію у кішки. Люди не можуть заразитися від котів – але навпаки може бути, що якраз і демонструє випадок з трирічною Айлою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кішку на ім’я Айла принесли до ветеринара чотири тижні тому – у неї була підвищена температура, діарея та спостерігалося загальне виснаження організму. З огляду на ці симптоми у ветеринарній клініці відразу подумали про COVID-19 та вирішили провести тест на виявлення коронавірусу. Тест показав позитивний результат.

Коронавірусом тварина заразилася від одного з членів сім’ї, який хворів на COVID-19. Наразі кішка вже одужала.

Як зазначив ветеринар, який оглядав кішку, коти можуть хворіти на коронавірус, однак для людей загрози немає – від тварин вірус не передається. Він також додав, що у більшості випадків коти легко переносять хворобу і одужують вже протягом 3-4 днів.

В Австрії зафіксували перший випадок, коли людина заразила кішку «короною» / Фото: ORF

Як повідомлялося, ще на початку пандемії коронавірусу у китайському Ухані були зафіксовані випадки зараження котів коронавірусною інфекцією.