Коти хворіють на COVID-19 і можуть заразитися від людей - вчені

Дослідники з Токійського університету та Університету Вісконсин-Медісон з’ясували, що домашні коти можуть заражати одне одного коронавірусом, не маючи при цьому жодних симптомів.

Про це повідомляє Kyodo News.

«За даними дослідницької групи, що працює в столиці Японії та Вісконсині, новий коронавірус, що викликає пандемію COVID-19, може передаватися між домашніми котами, навіть якщо в інфікованих котів може не проявлятися жоден симптом», - йдеться у повідомленні.

Під час дослідження вчені взяли зразки вірусу у людини та заразили ним трьох котів у лабораторії США.

Потім інфіковані коти були поміщені разом зі здоровими, а за п'яти днів у незаражених котів виявився позитивним тест на коронавірус.

Після цього тести усіх котів продовжували вказувати на наявність інфекції протягом п’яти днів.

Аналізи крові засвідчили, що коти виробляли антитіла протягом 24 днів після першого позитивного тесту.

Водночас усі тварини протягом експерименту мали нормальну температуру тіла, вагу та поведінку, жодна з них не виявляла симптомів вірусу, зазначають дослідники.

Ветеринар і професор, член дослідницької групи Йошіхіро Каваока рекомендує власникам котів не випускатии тварин з приміщення, оскільки вони можуть заразитися COVID-19, а власник і не дізнається про це.

Каваока наголосив, що, з огляду на результати дослідження, людина може передавати вірус котам, а ті - іншим тваринам. Тому власники домашніх тварин «повинні тримати дистанцію від своїх котів», якщо ті виявляться зараженими.

Команда вчених також відзначила важливість дотримання простих гігієнічних заходів безпеки, як-от миття рук та уникнення явно хворих тварин.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Нью-Йорку коронавірус COVID-19 діагностували у двох котів, що стало першим проявом цього захворювання серед домашніх тварин.

Крім того, у зоопарку Бронкса у Нью-Йорку коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у восьми великих хижаків.