У Штатах зафіксували перші випадки зараження COVID-19 серед домашніх тварин

Позитивні тести на COVID-19 у середу підтверджені в Нью-Йорку у двох котів, що стало першим проявом захворювання домашніх тварин на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.

"Два коти в Нью-Йорку були заражені новим коронавірусом. Обидва мали легкі респіраторні симптоми й, як очікується, вони одужають повністю", - зазначається в повідомленні.

Ветеринар протестував одного домашнього кота після того, як господарі принесли тварину з ознаками недуги. Водночас, ні у кого з людей у помешканні, де був кіт, наявність вірусу не підтвердилась. У цьому зв'язку висувається припущення, що тварина могла заразитися зовні.

У другому випадку господар кота був хворий на коронавірус.

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За офіційними повідомленнями, це перші випадки фіксації позитивних тестів на коронавірус у домашніх тварин у Сполучених Штатах. Раніше COVID-19 був виявлений у лева й тигра в зоопарку Нью-Йорка.

У цьому зв'язку зазначається, що поки немає доказів, що домашні улюбленці є ланкою в поширенні COVID-19 у країні. Місцева влада радить виконувати рекомендації щодо соціального дистанціонування і для домашніх улюбленців.