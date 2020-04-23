У Штатах зафіксували перші випадки зараження COVID-19 серед домашніх тварин
Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.
"Два коти в Нью-Йорку були заражені новим коронавірусом. Обидва мали легкі респіраторні симптоми й, як очікується, вони одужають повністю", - зазначається в повідомленні.
Ветеринар протестував одного домашнього кота після того, як господарі принесли тварину з ознаками недуги. Водночас, ні у кого з людей у помешканні, де був кіт, наявність вірусу не підтвердилась. У цьому зв'язку висувається припущення, що тварина могла заразитися зовні.
У другому випадку господар кота був хворий на коронавірус.
За офіційними повідомленнями, це перші випадки фіксації позитивних тестів на коронавірус у домашніх тварин у Сполучених Штатах. Раніше COVID-19 був виявлений у лева й тигра в зоопарку Нью-Йорка.
У цьому зв'язку зазначається, що поки немає доказів, що домашні улюбленці є ланкою в поширенні COVID-19 у країні. Місцева влада радить виконувати рекомендації щодо соціального дистанціонування і для домашніх улюбленців.