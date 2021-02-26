Королева Британії закликає подумати про інших та вакцинуватися від COVID-19

Королева Великої Британії Єлизавета II закликала суспільство «подумати про інших» та вакцинуватися від коронавірусу, коли вони отримають запрошення на щеплення.

Про це королева сказала під час відеоконференції з посадовцями, які відповідають за розподіл вакцини по всій території країни, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

94-річна Єлизавета ІІ разом із 99-річним чоловіком Філіпом вакцинувалися у січні, отримавши першу дозу препарату від COVID-19.

Британська королева наголосила, що процес вакцинації пройшов швидко та безболісно.

Вона зазначила, що розуміє, що для деяких людей процес щеплення може бути непростим досвідом, але закликала всіх «подумати про інших людей, а не лише про себе».

За словами міністра з питань вакцинації Надхіма Захаві, близько 11-15% громадян Британії вагаються вакцинуватися. Деякі дослідження демонструють різницю між біднішими та багатшими районами, а також деякими етнічними групами.

На сьогодні першу дозу вакцини у Британії отримали вже понад 18 млн громадян, тобто майже кожен третій дорослий.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Bloomberg, у 100 країнах світу розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу, загалом було введено понад 225 млн доз вакцини.

У світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 113 550 202 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 2 519 328 летальних випадків, одужали 89 134 277 осіб.