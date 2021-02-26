Королева Британії закликає подумати про інших та вакцинуватися від COVID-19

Королева Британії закликає подумати про інших та вакцинуватися від COVID-19

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Укрінформ
Королева Великої Британії Єлизавета II закликала суспільство «подумати про інших» та вакцинуватися від коронавірусу, коли вони отримають запрошення на щеплення.

Про це королева сказала під час відеоконференції з посадовцями, які відповідають за розподіл вакцини по всій території країни, передає Укрінформ із посиланням на ВВС.

94-річна Єлизавета ІІ разом із 99-річним чоловіком Філіпом вакцинувалися у січні, отримавши першу дозу препарату від COVID-19.

Британська королева наголосила, що процес вакцинації пройшов швидко та безболісно.

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Вона зазначила, що розуміє, що для деяких людей процес щеплення може бути непростим досвідом, але закликала всіх «подумати про інших людей, а не лише про себе».

За словами міністра з питань вакцинації Надхіма Захаві, близько 11-15% громадян Британії вагаються вакцинуватися. Деякі дослідження демонструють різницю між біднішими та багатшими районами, а також деякими етнічними групами.

На сьогодні першу дозу вакцини у Британії отримали вже понад 18 млн громадян, тобто майже кожен третій дорослий.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Bloomberg, у 100 країнах світу розпочалася кампанія з вакцинації від коронавірусу, загалом було введено понад 225 млн доз вакцини.

У світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 113 550 202 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 2 519 328 летальних випадків, одужали 89 134 277 осіб.

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