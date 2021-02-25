ВООЗ - проти паспортів вакцинації для міжнародних поїздок

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що сертифікати вакцинації від COVID-19 не повинні використовуватися для міжнародних поїздок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Як зазначається, поки що невідомо, наскільки ефективними є вакцини для захисту людства від поширення коронавірусу.

У ВООЗ вважають, що люди, які пройшли щеплення від коронавірусу, не повинні мати можливості обходити існуючі обмеження на поїздки, спрямовані на стримування поширення вірусу.

"Зараз позиція ВООЗ полягає в тому, що національні органи влади та транспортні оператори не повинні впроваджувати вимогу наявності свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 для міжнародних поїздок як умову в'їзду або виїзду", - йдеться у заяві ВООЗ.

Як повідомлялося, уряд Греції закликає країни ЄС запровадити паспорти вакцинації від COVID-19, щоб відновити туризм.

15 лютого влада італійського острова Сардинія, що у Середземному морі, вирішила влітку впускати лише тих людей, які мають підтвердження повної вакцинації від COVID-19.