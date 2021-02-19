Угорщина може послабити карантин для власників COVID-паспортів

Уряд Угорщини розглядає можливість скасування певних карантинних обмежень для громадян, які перехворіли на COVID-19 чи вакцинувалися від цієї інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається що звільняти від певних обмежень пропонується на підставі сертифікатів, які видаватимуть тим, хто перехворів на COVID-19 або зробив щеплення проти нього.

Таких людей можуть, наприклад, позбавити необхідності дотримуватися нічної комендантської години.

Нині угорський уряд проводить загальнонаціональне опитування, аби з’ясувати рівень підтримки у суспільстві запровадження так званих сертифікатів вакцинації.

Як повідомлялося, регуляторні органи Угорщини дали остаточний дозвіл на застосування у країні російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".