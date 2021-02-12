В Угорщині хочуть видавати сертифікати всім, хто перехворів на COVID-19

Угорщина запровадить COVID-сертифікати для громадян, які зробили щеплення від коронавірусу, а також для тих, перехворів на нього.

Про це повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра країни Гергей Гуяш, передає Укрінформ із посиланням на Hungary Today.

Зазначається, що сертифікат отримають люди, яким ввели другу дозу вакцини проти коронавірусу, - із зазначенням дати проведення щеплення.

Крім цього, відповідний документ видаватимуть тим, хто перехворів на COVID-19. У ньому вказуватимуть дату виписки з лікарні або час отримання першого негативного тесту.

Обидва сертифікати видаватимуть безплатно.

"Ми сподіваємося, що це допоможе нам повернутися до нормального життя якомога швидше", - зазначив Гуяш.

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При цьому не уточнюється, які винятки із загальних правил можливі для людей, котрі вже вакциновані або перехворіли на COVID-19.

Як повідомлялося, регуляторні органи Угорщини дали остаточний дозвіл на застосування у країні російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Фото: ANSA