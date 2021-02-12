В Угорщині хочуть видавати сертифікати всім, хто перехворів на COVID-19
Про це повідомив керівник адміністрації прем’єр-міністра країни Гергей Гуяш, передає Укрінформ із посиланням на Hungary Today.
Зазначається, що сертифікат отримають люди, яким ввели другу дозу вакцини проти коронавірусу, - із зазначенням дати проведення щеплення.
Крім цього, відповідний документ видаватимуть тим, хто перехворів на COVID-19. У ньому вказуватимуть дату виписки з лікарні або час отримання першого негативного тесту.
Обидва сертифікати видаватимуть безплатно.
"Ми сподіваємося, що це допоможе нам повернутися до нормального життя якомога швидше", - зазначив Гуяш.
При цьому не уточнюється, які винятки із загальних правил можливі для людей, котрі вже вакциновані або перехворіли на COVID-19.
Як повідомлялося, регуляторні органи Угорщини дали остаточний дозвіл на застосування у країні російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
Фото: ANSA