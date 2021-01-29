Угорщина першою серед країн ЄС схвалила китайську вакцину Sinopharm

Управління з нагляду за продовольством та медикаментами Угорщини схвалило для застосування вакцину від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinopharm. Це перша в ЄС країна, яка пішла на такий крок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні OGYEI (Управління з нагляду за продовольством та медикаментами - ред.) також видало дозвіл на використання вакцини Sinopharm, тому після Pfizer, Moderna, Astra Zeneca та російської вакцини Sputnik ми також можемо розраховувати на вакцину Sinopharm", - сказала головний лікар Угорщини Сесілія Мюллер.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі державного радіо, що угода про придбання китайської вакцини може бути от-от підписана. За його словами, уряд уважно стежив за результатами масових щеплень цією вакциною у Сербії.

Орбан також сказав, що особисто вибере китайську вакцину, оскільки їй "найбільше довіряють".

В Угорщині, де мешкає близько 10 мільйонів людей, коронавірусом заразилося загалом 364 909 людей, з них 12 374 померли.

Угорщина продовжила до 1 березня дію обмежувальних заходів задля стримування поширення пандемії. Це єдина країна ЄС, яка закупить у РФ два мільйони доз вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Як повідомлялося, у світі зафіксовано 102 144 932 випадки COVID-19, з них 2 203 261 летальний, одужало вже 73 995 432 особи.