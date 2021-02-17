Бахрейн одним із перших у світі запустив систему COVID-паспортів

Влада Бахрейну прийняла рішення про запуск системи електронних паспортів про вакцинації від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Arabian Business.

Таким чином країна стала однією з перших у світі, де була запущена така система.

Завдяки додатку BeAware люди зможуть продемонструвати свій статус імунізації через два тижні після отримання другої дози вакцини, коли в організмі вже почнуть з’являтися антитіла.

На цифровому сертифікаті будуть вказані ім’я людини, дата народження, громадянство та назва отриманої вакцини.

Влада Бахрейну зможе перевірити правдивість інформації шляхом сканування QR-коду, який прив'язаний до національного реєстру з вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, У світі станом на ранок 17 лютого зафіксували 110 035 633 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 429 811 летальних випадків, одужали 84 851 754 особи.

Фото: ITP Media Group