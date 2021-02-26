Угорщина продовжить суворий карантин до 15 березня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Hungary Today.
За словами глави офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергеля Гуляша, в країні вже триває третя хвиля епідемії коронавірусу, і за прогнозами, ситуація «може значно погіршитися» впродовж наступних двох тижнів.
«Наступні два тижні будуть особливо важкими», - застеріг Гуляш.
Він також зазначив, що зафіксовані в країні нові мутації коронавірусу поширюються швидше, ніж звичний варіант COVID-19.
Водночас представник уряду висловив сподівання, що за кілька тижнів країна зможе розпочати послаблення карантину, у тому числі завдяки збільшенню темпів вакцинації населення.
Як повідомляв Укрінформ, в Угорщині з 11 листопада запровадили суворі карантинні обмеження, що передбачали закриття шкіл, готелів та ресторанів, заборону зібрань, а також комендантську годину з 19:00.