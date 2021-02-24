Угорщина почала вакцинацію китайською вакциною, не схваленою в ЄС

Угорщина першою в Євросоюзі почала використовувати вакцину проти COVID-19, вироблену китайською компанією Sinopharm.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, передає Укрінформ з посиланням на Euronews.

«Сьогодні ми починаємо робити щеплення китайською вакциною», - сказав Орбан.

Угорський регулятор надав дозвіл на екстрене використання китайської вакцини COVID 29 січня. Країна закупила у Sinopharm п'ять мільйонів вакцин, чого вистачить для щеплення 2,5 мільйона осіб.

Водночас вакцина китайської компанії поки не була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів, пише видання.

Раніше Орбан заявляв, що країна ухвалила рішення про початок вакцинації російською вакциною "Спутник V" через відсутність "зеленого світла" з боку європейського регулятора.

Як повідомляв Укрінформ, влада Аргентини дозволила використання вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinopharm.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 739 376 випадків коронавірусу, зокрема 2 498 495 летальних, 88 308 972 особи одужали.