Угорщина почала вакцинацію китайською вакциною, не схваленою в ЄС
Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, передає Укрінформ з посиланням на Euronews.
«Сьогодні ми починаємо робити щеплення китайською вакциною», - сказав Орбан.
Угорський регулятор надав дозвіл на екстрене використання китайської вакцини COVID 29 січня. Країна закупила у Sinopharm п'ять мільйонів вакцин, чого вистачить для щеплення 2,5 мільйона осіб.
Водночас вакцина китайської компанії поки не була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів, пише видання.
Раніше Орбан заявляв, що країна ухвалила рішення про початок вакцинації російською вакциною "Спутник V" через відсутність "зеленого світла" з боку європейського регулятора.
Як повідомляв Укрінформ, влада Аргентини дозволила використання вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinopharm.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 112 739 376 випадків коронавірусу, зокрема 2 498 495 летальних, 88 308 972 особи одужали.